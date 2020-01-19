الخرطوم 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسالتقى وزير الداخلية السوداني الفريق شرطة الطريفي إدريس دفع الله بمكتبه اليوم معالي رئيس جامعة نايف للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان الذي يزور الخرطوم حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث الدور الكبير الذي تضطلع به الجامعة في تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال التدريب ورفع القدرات وإجراء الدراسات الأمنية في مجالات السلامة المرورية والقانون الجنائي، إضافة للدورات التدريبية في مختلف مجالات العمل الأمني الوقائي، وتعزيز الشراكة بين جامعة نايف للعلوم الأمنية وجامعة الرباط الوطني.// انتهى //18:38ت م0191