الخرطوم 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسوقعت وزارة الصناعة والتجارة السودانية اليوم مذكرة تفاهم مع اتحاد سيدات الأعمال بالكوميسا، بحضور الأمين العام للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" شيلسي كابويبا، ووزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني.وتهدف الاتفاقية للتعاون بين اتحاد سيدات الأعمال ووزارة الصناعة والتجارة لدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري والارتقاء بسيدات الأعمال في السودان خاصةً في مجال بناء القدرات والتدريب والتمويل على المستويين الإقليمي والدولي.وقعها عن الجانب السوداني وكيل وزارة الصناعة والتجارة السوداني محمد علي عبد الله، وعن اتحاد سيدات الأعمال الكوميسا روس نيجاش.// انتهى //18:45ت م0192