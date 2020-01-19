الرياض ٢٤جمادي الاولي ١٤٤١الموافق ١٩يناير ٢٠٢٠م واساختتمت مساء أمس فعاليات مهرجان قطار الشتاء الثاني - الذي أقامته المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في الملز خلال إجازة منتصف العام - بتكريم الجهات المشاركة في المهرجان .وأوضح مدير محطة القطار بالرياض محمد بن صالح القحطاني أن المهرجان يهدف إلى تعريف الزوار بدور المؤسسة في نقل المسافرين والبضائع وما تقدمة من خدمات و خصومات للمسافرين من الطلاب وذوي الإعاقة، حيث توليهم المؤسسة عناية خاصة وتوفر لهم سبل الراحة عبر مسارات مهيئة وقاطرات خاصة، مضيفاً أن هذا المهرجان أقيم من منطلق الشراكة المجتمعية بين المؤسسة وجميع فئات المجتمع .وأبان أن المهرجان حظي بحضور مميز وتنوع في الفعاليات بمشاركة ذوي الهمم والموهوبين ، والفنانين ، والرسامين والأسر المنتجة التي عرضت إنتاجها من الأكلات الشعبية والإكسسوار والعطور والملابس التي كان لها دور كبير في تعريف المسافرين بأنشطة المرأة السعودية وبأشهر الأكلات .// انتهى //18:54ت م0194