جدة 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسجسدت الحديقة الثقافية بدورتها الثالثة - التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي‬ تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"‬ على الواجهة البحرية بمحافظة جدة - , عمق التعاون والشراكة الفاعلة بين 14 جهة حكومية استطاعت أن تستقطب زوار المحافظة بـ 51 فعالية متنوعة .وتمكنت الحديقة الثقافية - التي اختتمت فعالياتها يوم أمس الأول "الجمعة" وتزامنت مع إجازة نصف العام الدراسي - من تحقيق المتعة والترفيه لمختلف شرائح المجتمع ، حيث ركزت الفعاليات على عالم الابتكارات العلمية والتقنية ، وتنمية الجوانب المهارية لدى الشباب والشابات ، والتعليم التفاعلي ، إلى جانب تهيئة البيئة العلمية التعليمية الترفيهية المشجعة والداعمة لتعلم الأطفال ، وتنمية مهاراتهم الابتكارية والإبداعية ، وتقديم مختلف المبادرات التي تثري المجتمع ثقافياً ، وتعزز شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن " .وضمت الحديقة - التي تربعت على مساحة 42 ألف متر مربع - مختلف الأركان والأجنحة للجهات المشاركة ، التي أظهرت الحديقة بصورة متميزة ترتقي لمخزون محافظة جدة السياحي والثقافي والحضاري ، وتهدف لتهيئة الأجواء الثقافية والمعرفية التفاعلية لجميع شرائح المجتمع ، وتعزيز نموذج القدوة ، التي حمل فكرتها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة .من جانبه عدّ المدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي الدكتور محمد المسعودي الحديقة الثقافية إحدى مبادرات أمانة محافظة جدة في ملتقى مكة الثقافي وهي الراعي الرسمي لها ، بمشاركة 14 جهة والمتمثلة في: "ملتقى مكة الثقافي ، وأمانة جدة ، وتعليم جدة ، وجامعة جدة ، وجامعة الملك عبدالعزيز ، وجامعة الطائف ، وأكاديمية الشعر العربي ، وتعليم الطائف ، وشركة الكهرباء ، وجمعية الثقافة والفنون بجدة ، وتعليم مكة ، ونادي جدة الأدبي ، ورئاسة الحرمين ، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .ولفت النظر إلى تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لجميع شرائح المجتمع وتعزيز نموذج القدوة بلغة القرآن الكريم ، عبر هذا الكرنفال الثقافي الذي يلقى كل الدعم والرعاية من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، والمشاركة الفاعلية من مختلف الجهات ، مما كان كفيلاً بنجاح الفعاليات الثقافية والترفيهية المتنوعة ، التي تحتضنها الحديقة الثقافية التي أسهمت في استقطاب شرائح عديدة من زوار جدة خلال إجازة منتصف العام .// يتبع //18:58ت م0195

وركزت جامعة الملك عبدالعزيز في مشاركتها بفعاليات الحديقة الثقافية على إقامة حلقة نقاش عن "اللغة العربية والتقنيات الحديثة" بمشاركة مدير مركز التميز البحثي في اللغة العربية الدكتور عبدالرحمن السلمي، والمساعد في تقنية المعلومات بجامعة الطائف الدكتور محمد بن علي الزهراني، وعقد أمسية شعرية يشارك فيها كل من الدكتور عادل بن خميس الزهراني ، والدكتور بندر عبد الولي السريحي، إلى جانب تقديم عروض تفاعلية ومشاهد مسرحية وتقديم عدد من مبادرات الجامعة المشاركة في ملتقى مكة الثقافي في نسخته الحالية ، ومنها مبادرة "العب مع فصيح" ومبادرة "فصحى" ، ومبادرة حفظ المخطوطات وتوثيق الأدب العربي للأماكن التراثية والدينية في منطقة مكة المكرمة .وشاركت جامعة الطائف في فعاليات الحديقة بعرض مسرحي بعنوان "همة شامخة" ، وقد رشحت الجامعة ثلاث مبادرات للمشاركة في ملتقى مكة الثقافي، هي : مبادرة "تأسيس أندية الشعر العربي في مدارس مكة المكرمة" ، ومبادرة "منصة تبيان" ، إضافة إلى مبادرة "لغة القرآن كيان وانتماء" ، ومسابقة بعنوان "فصيح مكة" ، وهي مسابقة إلقاء نص شعري أو نثري فصيح بطريقة مسرحية أو ابتكارية ، وتهدف إلى اكتشاف وإبراز المواهب في الإلقاء الشعري ، وتربية الذوق الأدبي الرفيع بين الناشئة لرفع مستواهم الأدبي والثقافي وبث روح التنافس ، إضافة إلى تنمية مهارات الإلقاء والتحاور والتعبير .وجذبت جمعية الثقافة والفنون بجدة زوار الحديقة الثقافية بتقديم عدد من العروض المسرحية والفنون والقصائد الشعرية بمشاركة لجنة المسرح والفرق الشعبية بالجمعية ، وأوبريت بعنوان " راية الحزم " ، وسط تفاعل من حضور وزوار الفعاليات إضافة إلى مشاركة عدد من الشعراء بقصائد شعرية بهذه المناسبة .كما نظمت جمعية الثقافة والفنون بجدة عروضًا مسرحية بعنوان " مفهوم القدوة " و"الخير قدوة " من أداء لجنة المسرح بالجمعية تشرح مفهوم الخير والقدوة الحسنة لكونهما من الأمور الجميلة التي يفعلها الأشخاص لنشر المحبة بين الجميع، إضافة لتنظيم عدد من المبادرات المتنوعة للزوار منها مبادرة "خذ نسختك"، وأخرى تتمحور حول "كيف نكون قدوة بلغة القرآن" وأنشطة وفعاليات متنوعة من مسرحيات ومنولوجات وأوبريتات وأمسيات ثقافية وفنية ، إلى جانب تنظيم دورات وورش للخط العربي والفن الفوتوغرافي وصناعة السينما.وأقامت الجمعية ضمن مشاركتها جدارية عنوانها " بأيدينا نخط لغتنا " تم تسخيرها في متناول يد الخطاطين وزوار الحديقة والكتابة عن اللغة العربية، ومسابقة بعنوان " المذيع الفصيح "، إلى جانب استضافة شخصيات تعليمية وإدارية وثقافية واجتماعية عبر استديو شُيّد لذلك، والحديث معهم عن مبادرات ملتقى مكة الثقافي .وشاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بعدد من المبادرات خلال فعاليات الحديقة الثقافية حيث تضمنت مبادرة " لغتنا لن تغترب" ومبادرة تحت عنوان " الفيصل للإصحاح اللغوي" ، ومبادرة "مع الناطقين بغير العربية"، التي تهدف إلى الإلمام بقدر من مفاهيم ومعلومات اللغة العربية، وتجويد اللسان الأعجمي ليزداد فصاحة وتعلما للغة، إضافة إلى التعبير عن الأفكار بلغة عربية فصيحة بحسب المعرفة السابقة ، إلى جانب تعزيز مكانة العربية في النفوس وقدرتها على توحيد المسلمين لغة وثقافة ، في حين كان لمبادرة "خصوصيتنا في لغتنا" الدور الكبير في ربط المبادرة بهوية الفئة المستهدفة ، وتقديم برامج إثرائية في اللغة العربية، إضافة إلى إيجاد بيئة تنافسية إبداعية في مجال اللغة العربية .وتابع زوار الحديقة مشاركة الإدارة العامة لتعليم جدة بثلاثة أركان: " فني بلغتي، ولغتي هويتي، وأسرتي والضاد" ، وعدد من الأركان التفاعلية والإثرائية تشمل ركن ألعاب وحروف ، إلى جانب المشاركة في مسرح الحديقة الثقافية .وتهدف مشاركة تعليم جدة إلى تشجيع الوعي الثقافي والمعرفي بين الزوار من خلال نشر أهمية استخدام اللغة العربية ، وتعزيز قيمهم ومهاراتهم الأساسية الخاصة باللغة العربية من خلال تنظيم مسابقات وألعاب رياضية تعزز بناء الشخصية المتكاملة المتزنة ، إلى جانب غرس قيم تربوية من خلال مشاركة الزوار في التعبير باستخدام الحرف العربي في المجالات الفنية الموجودة بالركن.في حين شاركت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في فعاليات الحديقة الثقافية من خلال ركن يحوي مبادرات الإدارة التي شاركت بها في الملتقى وهي مبادرة الخط العربي في التصوير التشكيلي وهي مبادرة فنية تشكيلية ، تهدف لترسيخ أهمية الحرف العربي كأحد أهم الفنون الإسلامية لارتباطه الوثيق بالقرآن الكريم ، ومبادرة هويتي العربية التي تبنتها إدارة النشاط الطلابي للبنين لتعريب الكلمات الدارجة لدى الشباب ومعالجة التغريب اللغوي الذي طرأ على ألسنة الشباب والشابات، إضافة لمبادرة منافسات قراءة بلا أخطاء .// يتبع //18:58ت م0196

وقدمت الإدارة مبادرة إفصاح وإضفاء التي تبنتها كذلك إدارة نشاط الطالبات وتهتم بنشر ثقافة منهجها القرآني وتعتمد على الإلقاء والقراءة والحوار مع تعبير الطلاب عن كل ما يريدونه بلغة عربية صحيحة تهدف لنشر لغة القرآن الكريم وثقافة القراءة وغرس حبها في نفوس النشء، إلى جانب المشاركة بعدد من العروض والمسرحيات والأوبريتات.وأثرى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فعاليات الحديقة الثقافية بمبادرات نوعية، في مقدمتها مبادرة "تلاوتي في كبري" لتمكين المسنين والمسنات بدور الرعاية الاجتماعية من القراءة الصحيحة للقرآن الكريم ، ومبادرة "بلسان عربي مبين" كبرنامج تثقيفي للفتيات الأيتام بالدور الإيوائية يهدف لتعزيز وتأصيل قيم استعمال لغة القرآن لدى فتيات ومنسوبات دور الإيواء ، و "هويتي عربية .. الخط العربي" المختصة لأبناء أسر الضمان الاجتماعي وتركز على تدريب أبناء أسر الضمان لتعلم الخط العربي وتحويل الخط العربي لمنتج وإنشاء منافذ بيع لمنتجاتهم ، إلى جانب مبادرة "بلغتي أكون" والموجهة لتعليم ذوي الإعاقة بالدور الإيوائية لرفع مستوى الأشخاص ذوي الإعاقة وتعليمهم مهارة القراءة والكتابة وفقاً لقدراتهم الذهنية لدمجهم بالمجتمع.وتشمل مبادرات الفرع أيضاً "عقدي بلغتي" وهي مختصة للقطاع الخاص عبر استخدام اللغة العربية بعقود العمل واعتماد اللغة العربية كلغة أصيلة في كتابة عقود العمل ونشر الوعي داخل القطاع الخاص وإبراز أهميته ، و"تواصلنا عربي" لتحفيز العاملات داخل الدور الإيوائية بتعلم اللغة العربية وتبسيط المصطلحات العربية حتى يمكنهم التعامل مع الأبناء ، و"فصحاء بالتقنية" التي تهدف لتعليم الأبناء الأيتام داخل الدور كتابة القصص باستخدام الأجهزة الذكية والقراءة والإلقاء .وأطلقت الشركة السعودية للكهرباء خلال فعاليات الحديقة الثقافية مبادرة حديقة الحرف العربي، وهي تصميم مجسمات للحروف العربية من حرف الألف إلى الياء تُضاء مساءً بشكل آلي بالطاقة الشمسية، حيث نفذت على مساحة بصرية في الحديقة الثقافية ، وكان هناك خلفية للحرف ومساحة كافية ليتمكن كل زائر من التقاط الصور التذكارية مع حرف اسمه أو من يحب ، مع تقديم هدايا للأطفال والضيوف ، كما تضمنت المشاركة معرضاً مصغراً يحكي مبادرات الشركة في ملتقى مكة الثقافي الرابع ، وكذلك المقهى الثقافي الذي قدم المشروبات مجاناً لمن يتحدث اللغة العربية بطلاقة ، واستضافة عددٍ من الأدباء والمثقفين في أمسيات ثقافية .//إنتهى//18:58ت م0197