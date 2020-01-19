بانكوك 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واستأهل منتخب أوزبكستان إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على الإمارات بخمسة أهداف مقابل هدف اليوم على استاد راجامانغالا في بانكوك، ضمن ربع نهائي بطولة آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.وبذلك يواجه المنتخب الأوزبكي في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل مع منتخب السعودية الذي تغلب على تايلاند بهدف دون رد.وكان منتخب الإمارات تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، حيث تعادل مع فيتنام 0-0 ثم فاز على كوريا الشمالية 2-0 قبل أن يتعادل مع الأردن 1-1.وجاء تأهل المنتخب الأوزبكي لهذا الدور لحصوله على المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، بعدما تعادل مع إيران 1-1 وفاز على الصين 0-2 ثم خسر أمام كوريا الجنوبية 1- 0 .//انتهى //19:00ت م0198