جدة 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واستستضيف بطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف 2020, التي ستقام على أرض ملعب "رويال غرينز" والنادي الريفي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية , يوم 30 يناير وتستمر إلى الثاني من فبراير القادم , أسطورتي كأس رايدر للجولف إيان بوتلر ولي ويستوورد , إلى جانب مشاركة مجموعة من أشهر الأسماء في عالم الجولف في أوروبا للمنافسة في البطولة المقبلة.ويشارك زميلهما الفائز بكأس رايدر 2018 الكابتن توماس يورن ، ليتنافس الجميع على الجائزة النقدية البالغة ‏3.5 مليون دولار أمريكي ، وسيعود إلى الملعب النجم الصاعد ذو الموهبة الفذة والمصنف في المركز الـ 30 على العالم , مات والاس ، الذي يتطلع ليحرز المكرز الأول في كأس رايدر 2020 , الذي سيقام في ملعب ويسلنغ ستريتس للغولف في كوهلر في شهر سبتمبر المقبل ، بعد أن جاء ضمن العشرة الأوائل ثماني مرات في 2019 وفاز بثلاث بطولات في 2018.وسيعزز قائمة اللاعبين المشاركين في الحدث البطلين مارتن كيمر , وغرايم ماكدويل ، اللذين سيشاركان في نسخة السعودية الدولية لأول مرة في مسيرتهما الرياضية ، كما سيلعبان على أرض الرويال غرينز الممتد على طول البحر الأحمر ، إلى جانب نخبة اللاعبين المعروفين عالمياً في اللعبة والقادمين إلى الشرق الأوسط للفوز باللقب والجائزة ، من بينهم المصنف الأول عالمياً , بروكس كويبكا , وداستن جونسون , وفيل ميكلسون , وباتريك ريد , وإيرنيإليس , وسيرجيو غارسيا , وشين لوري , وهنريكستينسون , وعدد من الأسماء الأخرى التي أكدت مشاركتها في هذه النسخة.// انتهى //19:00ت م0199