طرابلس 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسالتقى القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر كلًّا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جلستين منفصلتين اليوم قبل انطلاق أعمال مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية.وانطلقت في وقت سابق أعمال المؤتمر بجلسة مغلقة للمشاركين، حيث شوهد رؤساء الدول المدعوة إلى الاجتماع ملتفين حول مائدة واحدة، قبل أن يجري إعلان الاجتماع المغلق، ومغادرة الصحفيين القاعة المخصصة له.// انتهى //19:03ت م0201