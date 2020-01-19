عمّان 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم مستشار الأمن القومي الهندي آجيت دوفال الذي يزور الأردن حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن والهند حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب.// انتهى //19:48ت م0214