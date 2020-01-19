العلا 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واستوّج صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة فريق أمالا بطلاً لبطولة العلا لبولو الصحراء، بعد أن قاده ناتشو فيغيراس نحو تحقيق نصر كبير من خلال الفوز بنتيجة 7-3 في المباراة النهائية للبطولة التي أُقيمتْ على مدار يومين، حيث حقّق في يوم السبت الفوز على فريق العلا ليُتوّج بلقب البولو الرسمي الأول في المملكة العربية السعودية – وهو لقب أبطال العلا لبولو الصحراء 2020.وقد نُظّمتْ البطولة في محافظة العلا المُدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وذلك من خلال الشراكة الناجحة بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للبولو المُنشَأ حديثاً.وتأتي بطولة العلا لبولو الصحراء كجزءٍ من فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الذي يستمر حتى 7 مارس 2020، حيث تُعدّ البطولة واحدةً من الفعاليات التي تُقام على مدار 12 عطلة نهاية أسبوع، وتعرض لمختلف الأنشطة الثقافية والرياضية التي يحتضنها هذا الموقع التراثي العريق.وفي هذه المناسبة توجّه لاعبون من جميع أنحاء العالم إلى حلبة بولو الصحراء، بما في ذلك نجوم من فريق "لا دولفينا بولو" الأرجنتيني العالمي، ومنهم اللاعبون الحائزون على تصنيف عشرة أهداف أدولفو كامبياسو، وبيلون ستيرلنج، وبابلو ماك دونو، إضافة إلى اللاعب المصنّف عند درجة ستة أهداف، والوجه الإعلامي لعلامة رالف لورين بلاك، ناتشو فيغيراس.وبُنيتْ حلبة بولو الصحراء خصيصاً من أجل هذه البطولة الأولى من نوعها، حيث تقع الحلبة في قلب العلا التي تُعدّ منطقة ذات أهمية تاريخية وثقافية وأثرية، وتُحيط بها نتوءات شاهقة من الحجر الرملي لتُغني بمناظرها الطبيعية التشويق الذي يدور على أرض الحلبة وتزيد من متعة الضيوف من كبار الشخصيات.وضمن إطار البطولة فاز فريق النهلة بنتلي بالمركز الثالث، حيث أحرزتْ صاحبة السمو الملكي الشيخة علياء آل مكتوم ثلاثة أهداف من أصل أربعة، وحصلتْ على جائزة أفضل لاعب، لتُحقّق بذلك الفوز لفريقها على فريق ريتشارد ميل بنتيجة 4-2.وحول هذه البطولة قال فيغيراس الذي لعب كعضو في فريق أمالا الفائز: "العلا مكان رائع ذو تاريخ مدهش، وتراث مذهل، وبطولة رائعة أولى نظّمها الاتحاد السعودي للبولو بنجاح. وبالفعل يُشرّفني جداً أن أكون حاضراً هنا، ويسرّني أننا تمكّنا من تحقيق الفوز، وفي الواقع إنني أرى أن هذا البلد يشهد تحوّلات كبيرة، وتنتظره سنوات مذهلة قادمة".وقال رئيس الاتحاد السعودي للبولو عمرو فريد زيدان الذي لعب في فريق ريتشارد ميل خلال البطولة: "أؤمن بأن هذا الحدث هو بمثابة منصة انطلاق نحو المستقبل، ولدينا خطط كبيرة تخصّ رياضة البولو في المملكة العربية السعودية، حيث تشمل خططنا إنشاء برامج لتطوير هذه الرياضة، وبناء منشآت للمساعدة في تكوين البنية التحتية لرياضة البولو في المملكة، ولا يسعنا سوى أن نشكر جميع ضيوفنا الكرام واللاعبين المتميّزين والرعاة بشكل خاص على دعمهم لنا في إنجاز هذا الحدث الاستثنائي الذي أُقيم في نهاية هذا الأسبوع، ونحن نُثمّن الدعم الذي يُقدّمه لنا أصدقاؤنا من مجتمع البولو الدولي من خلال مشاركتهم وتبنّيهم الكامل للأهداف التي نسعى إلى تحقيقها".// انتهى //19:53ت م0216