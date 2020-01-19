عمّان 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم مستشار الأمن القومي الهندي آجيت دوفال الذي يزور الأردن حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، واستعراض المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة لتجاوز التحديات وحل الأزمات الإقليمية، بهدف تحقيق الاستقرار الذي يشكل مصلحة إقليمية ودولية.// انتهى //19:54ت م0217