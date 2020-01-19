بانكوك 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسأقام المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا اليوم تدريباته بعد مواجهة منتخب تايلاند التي كسبها امس بهدف دون رد ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب "تاماسات" تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، بدأت بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، حيث أدت المجموعة الأولى التي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًا، أعقبه مناورة مصغّرة.ويواصل المنتخب السعودي تدريباته مساء غدٍ الاثنين، استعدادًا لمواجهة منتخب أوزبكستان ضمن الدور نصف النهائي من كأس آسيا.//انتهى //20:00ت م0221