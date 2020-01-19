واشنطن 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم نظيره الألماني هايكو ماس وذلك على هامش مؤتمر برلين لمناقشة الوضع في ليبيا.وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الجانبين ناقشا الجهود الدولية المستمرة لدعم وقف دائم لإطلاق النار، والعودة إلى العملية السياسية، وإنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا، كما تعهدا بمواصلة الدعم القوي للسيادة الليبية.وأضاف البيان أن الوزيرين ناقشا أيضًا التنسيق الأمريكي - الألماني حول مجموعة من التحديات العالمية، بما في ذلك أفغانستان، والحاجة إلى مواجهة أعمال إيران العدوانية والمزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.// انتهى //20:39ت م0227