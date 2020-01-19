الرياض 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات غدًا ثاني مبارياته الودية بمعسكره الحالي المقام في إسبانيا، حيث يلتقي فريق إنتر موفيستار الإسباني (درجة ثانية).وتأتي هذه الودية ضمن البرنامج الإعدادي الفني للمنتخب السعودي، الذي يمثل المرحلة الثانية من استعداداته لكأس آسيا التي ستقام في فبراير المقبل بتركمانستان والمؤهلة إلى كأس العالم 2020.وأنهى أخضر الصالات استعداداته للمباراة الودية بإجراء حصة تدريبية على صالة بينتو في مدريد بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا، والتي اختتمها بمناورة على كامل الصالة.// انتهى//21:07ت م0232