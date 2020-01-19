محايل 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسدشن محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح في مكتبه بمقر المحافظة اليوم حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.وأوضح مدير القطاع الصحي بالمجاردة حسن بن ناصر السلومي أن الحملة تستهدف التطعيم ضد شلل الأطفال بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة للعام الحالي من سن الولادة حتى خمس سنوات، وتستمر لأسبوع، مبيناً أن التطعيم سيجري عبر فرق ميدانية، وفرق ثابتة بمراكز الرعاية الأولية.// انتهى//21:10ت م0233