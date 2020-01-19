الحرث ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤١ الموافق ١٩ يناير ٢٠٢٠ م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الحرث اليوم دورة تدريبية بعنوان" الموشن جرافيك " وذلك في قاعة التدريب ببلدية الحرث.وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالحُرث على بن محمد مجرشي أن الدورة تستمر لمدة خمسة أيام، وتهدف لتعريف المتدربين البالغ عددهم ٢٠ متدرباً بالبرنامج وأدواته وقوائمه وكيفية تجهيز واجهة العمل ، وفتح ملف عمل والتحكم في الوقت وإضافة الصور أو الفيديو ، وتحريك ( الأنيميشن ) والتعامل مع الأشكال ( إنفوجرافيك ) وتحريك الصور أو الفيديوهات وإضافة الكتابة عليها.وبين أن الدورة تأتي ضمن برنامج مهنتي في يدي، التي تنفذها اللجنة خلال العام الحالي بهدف تمكين الشباب والشابات من الحصول على الفرص الوظيفية والاستثمارية المناسبة.//انتهى//21:11ت م0234