محايل 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسجذب ركن " مجلس الطيبين " الذي أقيم خلال فعاليات مهرجان محايل الشتوي " محايل أدفأ " عدداً من الزوار والمقيمين ، الذين قدموا لمشاهدته ومتابعة ضيوف المجلس مباشرة، الذين جرت استضافتهم خلال أيام المهرجان .وأوضح عضو لجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة عبد الله هيازع الأسمري أن الركن حقق نجاحاً مميزاً، حيث استضاف مجلس الطيبين العديد من الأعيان والمسنين الذين شاركوا بسرد ما لديهم من ذكريات قديمة، و أتيحت لهم الفرصة للتحدث عن تلك الأيام والذكريات، مضيفاً أن المجلس يهتم بمشاركة الضيوف من داخل المحافظة ومن خارجها، وكان من أبرز المشاركين أعضاء فرقة رجال ألمع، والذين تحدثوا عن علاقتهم بالموروث الشعبي منذ عدة سنوات.وأفاد الأسمري أن هذه المشاركة هي الأولى لهم إذ حققت الأهداف المنشودة منها، ومن أهمها تعرف الجيل القادم على الماضي الذي كان يعيشه الآباء والأجداد، فضلاً عن مشاركة متابعي المجلس بما لديهم من تساؤلات لضيوف مجلس الطيبين، مشيراً إلى الطموح لتطوير المجلس خلال مهرجان محايل الشتوي القادم.// انتهى //22:41ت م0239