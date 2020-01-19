الدوادمي 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واستفقد ‏مدير التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي اليوم سير العملية التعليمية لعدد من مدارس المحافظة.وتجول السبيعي ميدانياً على عدد من مدارس المحافظة للوقوف على جاهزية المدارس وتفعيل الانضباط المدرسي، تجول خلالها على القاعات الدراسية، واطلع على أداء سير العملية التعليمية وأشرف على توزيع المقررات الدراسية، مرحبًا بعودة الكوادر التعليمية والإدارية، حاثاً الجميع على مضاعفة الجهود لضمان بداية قوية وانطلاقة جيدة للعملية التعليمية.// انتهى //22:41ت م0240