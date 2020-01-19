جدة 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسبلغ عدد الأطفال الذين جرى تطعيمهم بمحافظة جدة، ضمن الحملة الوطنية المحدودة للتمنيع ضد شلل الأطفال "الجرعة الثانية" في اليوم الأول من انطلاقتها 60.383 طفلاً, يمثلون نسبة 25.27% من عدد الأطفال المستهدفين بالتطعيم البالغ عددهم 238.980 طفلاً.أوضح ذلك مساعد مدير الشئون الصحية للصحة العامة بمحافظة جدة رئيس اللجنة التنفيذية للحملة الدكتور عبدالله بن جابر الصحفي, داعياً جميع المواطنين الذين لم يطعموا أطفالهم خلال أيام الحملة, التوجه لأقرب مركز صحي بالحي القاطنين فيه ليتم تطعيم أطفالهم.// انتهى //22:41ت م0241