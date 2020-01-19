برلين 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في العاصمة الألمانية برلين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وذلك على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا.,جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، كما ناقشا مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا والدور المهم لمؤتمر برلين في إيجاد تسوية للأزمة في ليبيا.وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.// انتهى //22:47ت م0242