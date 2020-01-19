الرياض 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واساعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 36 ساعة تعليم طبي مستمر للمشاركين في المؤتمر السعودي الدولي الأول لعلوم المختبرات الإكلينيكية، الذي سيقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2020.وذكر رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور فهد بن محمد الدخيل أن المشاركين في المؤتمر سيحصلون على 24 ساعة معتمدة بحضورهم لجلسات المؤتمر يومي 15 و16 أبريل، فيما تتوزع باقي الساعات على ورش العمل في اليوم الأول للمؤتمر.وأشار الدخيل إلى أن اللجنة العلمية للمؤتمر تستقبل حاليًا الأبحاث العلمية، التي ستعرض على هامش المؤتمر، وخصصت جوائز قيمة للمراكز الأولى في مسابقة الملصقات العلمية، وذلك بهدف تنشيط البحث العلمي وتطوير الرعاية الصحية للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، داعيًا جميع الممارسين الصحيين وطلاب الكليات الطبية بجميع تخصصاتهم للتسجيل وحضور المؤتمر للاستفادة من محتوى الجلسات العلمية، التي تتناول معظم تخصصات المختبرات، وتشمل محاورها على الطب الفردي والجودة والاعتماد بالمختبرات الطبية ومكافحة العدوى وأمراض الدم واضطرابات المناعة الذاتية، بالإضافة إلى التطورات في التشخيص الجزيئي والمستجدات في علم المناعة الدموية وبنوك الدم.يذكر أن المؤتمر يصاحبه معرض متخصص بالمختبرات الطبية، الذي يعد منصة للتواصل مع المسؤولين وصناع القرار المشاركين في المؤتمر، وفرصة لعرض أحدث المستلزمات والأجهزة الخاصة بالمختبرات الطبية.// انتهى //23:05ت م0244