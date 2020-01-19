رياضي / الأهلي يتغلب على المقاولون في الدوري المصري لكرة القدم
الأحد 1441/5/24 هـ الموافق 2020/01/19 م واس
القاهرة 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس
تغلب فريق الأهلي على مضيفه فريق المقاولون العرب بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على استاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ 14 من مسابقة الدوري المصري لكرة القدم.
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة متصدرًا جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد فريق المقاولون عند النقطة 29 في المركز الثاني.
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23:37ت م
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