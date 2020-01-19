القاهرة 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واستغلب فريق الأهلي على مضيفه فريق المقاولون العرب بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على استاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ 14 من مسابقة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة متصدرًا جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد فريق المقاولون عند النقطة 29 في المركز الثاني.// انتهى //23:37ت م0248