برلين 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في العاصمة الألمانية برلين رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وذلك على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا.وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتنميتها بين الجانبين، كما استعرضا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الشأن الليبي ودور مؤتمر برلين في إيجاد تسوية للأزمة الليبية.// انتهى //23:38ت م0249