عام / بلدية أحد رفيدة تواصل تنفيذ حملاتها الرقابية على المحلات التجارية
الاثنين 1441/5/25 هـ الموافق 2020/01/20 م واس
ظهران الجنوب 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واس
نفذت بلدية محافظة أحد رفيدة اليوم, جولات تفتيشية على الأسواق والمطاعم والمحلات التجارية التي تتعلق بصحة المستهلك, وذلك ضمن "حملة الرقابة الصحية" التي تنفذها البلدية.
وتهدف الجولات التفتيشية والرقابية للوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت التجارية لتعزيز السلامة الغذائية، والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلك، من خلال تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من نظافة المكان، وسريان رخصة المنشآت والشهادات الصحية للعمالة وخلوهم من الأمراض.
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