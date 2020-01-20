ظهران الجنوب 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسنفذت بلدية محافظة أحد رفيدة اليوم, جولات تفتيشية على الأسواق والمطاعم والمحلات التجارية التي تتعلق بصحة المستهلك, وذلك ضمن "حملة الرقابة الصحية" التي تنفذها البلدية.وتهدف الجولات التفتيشية والرقابية للوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت التجارية لتعزيز السلامة الغذائية، والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلك، من خلال تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من نظافة المكان، وسريان رخصة المنشآت والشهادات الصحية للعمالة وخلوهم من الأمراض.// انتهى //00:30ت م0250