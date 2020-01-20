الطائف 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واستوجت جامعة الطائف الفائز بمسابقة فصيح مكة ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي على مسرح الحديقة الثقافية بالواجهة البحرية، وذلك على مستوى محافظات منطقة مكة المكرمة الطالب عزام السالمي من مدرسة الإمام الدوري بتعليم الطائف بلقب "فصيح مكة" بعد حصوله على المركز الأول، وتأتي هذه المسابقة ضمن فعاليات الحديقة الثقافية "كيف نكون قدوة بلغة القرآن" في دورته الرابعة .وحددت اللجنة شروطاً للمسابقة من بينها أن يكون النص باللغة العربية الفصحى، ومراعاة قواعد الإلقاء وتمثيل المعنى عند الإلقاء وإلقاء النص حفظًا لا قراءة، وللمشارك حرية اختيار النص مع الالتزام ب ( 10 أبيات من الشعر ) - ( 200 كلمة للنثر).وهنأ المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي الطالب السالمي وأسرته ومدرسته ومكتب التعليم التابعة له المدرسة وإدارة النشاط الطلابي مديرًا ومشرفي النشاط الثقافي على هذا الإنجاز، الذي يضاف إلى إنجازات الإدارة وتتويج تعليم الطائف بالمركز الأول في فصيح مكة، متمنيًا للطلاب مزيداً من التألق في مختلف المنافسات وفي جميع المحافل التعليمية.وأسدل الستار على مشاركة تعليم الطائف في الحديقة الثقافية لملتقى مكة الثقافي بجدة بعد أن شاركت بأربع مبادرات نوعية قدمتها إدارتا النشاط الطلابي للبنين والبنات، بالإضافة إلى العروض والأوبريتات والمسرحيات والمعرض المصاحب، حيث شهد الجناح خلال أسبوع العديد من الزوار ومرتادي الحديقة من مختلف الفئات والجنسيات والمهتمين وكبار السن.// انتهى //00:34ت م0251