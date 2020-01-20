الرياض 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسعقدت الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية اليوم، ورشة عمل للتعريف بمبادرة "التصحيح الذاتي" للبيانات الجمركية التي أطلقتها مطلع العام الحالي 2020، وذلك في مقر غرفة الرياض، بمشاركة وكيل الهيئة العامة للجمارك للإيرادات الدكتور مازن الزامل.وتستهدف ورشة العمل المستوردين والمخلصيين الجمركيين وقطاع الأعمال بشكل عام، حيث قدّم وكيل الهيئة للإيرادات شرحًا وافيًا حول أهمية هذه المبادرة وأثرها الاقتصادي على المنشآت التجارية، مؤكدًا أنها تُمثل فرصة تُقدمها الجمارك السعودية لعملائها، حيث تُتيح للمستوردين تصحيح بياناتهم الجمركية وفق شروط وإجراءات محددة، مبينًا أنها ستُعزز من الشفافية مع قطاع الأعمال والمستثمرين، وستوفر الظروف لتحسين وتعزيز مستوى الالتزام الجمركي، وتيسير أعمال المستوردين، الأمر الذي يُحقق الاستقرار والنمو لتلك الشركات.وأوضح الزامل خلال الورشة أنه من خلال هذه المبادرة سيتمكّن المستوردون من التقديم بشكل طوعي بطلب تصحيح البيانات الجمركية المتمثلة في تأدية الرسوم الجمركية التي لم يتم استيفاؤها سابقًا بسبب عدم دقة المعلومات المُقدمة في البيانات الجمركية والمتعلقة بالعناصر المميزة للبضاعة مثل القيمة أو المنشأ أو نوع البضاعة، أو عند وجود أحداث لاحقة لتاريخ تنظيم البيانات الجمركية لم يُصرَح عنها للجمارك السعودية.وتطرقت الورشة إلى مزايا التصحيح الذاتي، التي من أهمها أنه عند تقدم صاحب العلاقة بطلب التصحيح قبل اكتشاف الأخطاء من الجمارك السعودية أو قبل إصدار إشعار بالتدقيق اللاحق على قيوده وسجلاته سيُكتفى فقط باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، ولا يمكن الحصول على هذه المزايا والحوافز في حال تم إصدار إشعار بالتدقيق اللاحق على صاحب العلاقة أو في حال تم اكتشاف أخطاء في بيانات الاستيراد قبل أن يتقدم المستورد بطلب التصحيح.وشملت محاور ورشة العمل شرح آلية التقديم، وذلك بالدخول إلى النافذة الخاصة بالمبادرة عبر موقع الجمارك السعودية وتنفيذ الإجراءات المطلوبة باتباع الدليل الإرشادي لخطوات تقديم الطلب.يُذكر أن مبادرة التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية أتيحت عبر موقع الجمارك السعودية منذ الأول من يناير 2020 وستستمر لمدة ستة أشهر.// انتهى //00:49ت م0252