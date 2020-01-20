الرياض 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسافتتحت اليوم منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم التي ينظمها معهد إعداد القادة في الرياض ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .وشهدت مباريات اليوم الأول تعثر فريقي الهلال والنصر ، حيث خسر الهلال من أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدف وحيد ضمن المجموعة الأولى ، وخسر النصر من اتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف دون مقابل ، ضمن المجموعة الثانية.وفاز فيتورول كونستانتا الروماني على نظيره زينيت سان بطرسبورغ الروسي بأربعة أهداف مقابل هدف ، وفي المباراة الأخيرة فاز جينك البلجيكي على نظيره ريد ستار الصربي بضربات الترجيح 4 - 2 ، بعد نهاية الأشواط الأصلية بهدفين لهدفين.وحظيت الفعاليات المصاحبة لليوم الأول من البطولة إقبال مميز من الوفود المشاركة وعدداً من جماهير الفرق ، شاركوا من خلالها في العرضة السعودية وأطلعوا على الحرف اليدوية ، إضافة لتذوقهم عددًا من المأكولات الشعبية.// انتهى//01:04ت م0254