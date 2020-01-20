الجزائر 24 جمادى الاولى 1441 هجري الموافق 19 يناير 2019 م واسعقدت اليوم في العاصمة المالية باماكو الدورة 15 للجنة الاستراتيجية المشتركة بين الجزائر ومالي.وترأس الجانب الجزائري كاتب الدولة المكلف بالمغتربين والكفاءات في الخارج، رشيد بلادهان فيما ترأس الجانب المالي وزير الخارجية بجمهورية مالي تيبله دراما.وحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية فقد جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التبادلات الاقتصادية بين البلدين, وتبادل وجهات النظر حول تنفيذ اتفاق السلام والأمن في مالي، الذي انبثق من اتفاق الجزائر، استعدادًا للاجتماع الرابع الرفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق.// انتهى //01:12ت م0255