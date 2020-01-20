لومي 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسوقّع رؤساء الدول المشاركون في قمة لومي حول محاربة الأدوية المزورة بالقارة الإفريقية، امس على اتفاق "يجرم الاتجار بالأدوية المزيفة، من أجل رفاهية ومستقبل الشعوب الإفريقية".وعبر رؤساء كل من التوغو، والسنغال، وأوغندا عن سعيهم إلى "وضع آليات لضمان التطبيق الصارم للتشريعات الجنائية الجديدة على المستوى الوطني، وعلى مستوى تعزيز التعاون بين الأطراف".وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن نسبة 42% من الأدوية المزيفة، المبلغ عنها خلال الفترة ما بين 2013 و2017، كانت في القارة الإفريقية.//انتهى//02:06ت م0256