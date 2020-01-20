الرياض 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يستقبل وزير الخارجية القبرصي.الملك وولي العهد حريصان على تنمية وتمكين أبناء المملكة كافة.ابن حثلين: ننهض بالإبل وفق خطة مرسومة من ولي العهد.خالد الفيصل يناقش آليات التعاون بين الأمانات والجامعات وهيئة تطوير منطقة مكة.فيصل بن بندر يؤكد الدور المهم والفعّال للندوة العالمية للشباب الإسلامي.برعاية أمير الرياض.. مركز الملك عبدالعزيز للحوار يكرِّم الفائزين بمسابقة «حواركم».أمير الباحة يفتتح فعاليات مهرجان الباحة الربيعي.. اليوم.أمير تبوك يطلع على تقرير سير بداية الفصل الدراسي الثاني.فيصل بن نواف يستقبل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية.الجبير يستقبل كبير مستشاري الخارجية الفنلندية للشرق الأوسط.وزير الخارجية يستقبل نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية.د. الربيعة يبحث ومسؤولين دوليين مستجدات برامج الإغاثة السعودية.مدير عام الجوازات يجتمع بمديري جوازات المناطق.هادي: عازمون بدعم التحالف على قطع دابر الإنقلابيين.تحذير أوروبي من التجاوزات التركية.دعم إماراتي للحل السياسي في ليبيا.أيام تفصل العراق عن تسمية رئيس الوزراء.توافق سوداني حول وثيقة العدالة الانتقالية.الأردن يحظر غاز إسرائيل.// يتبع //07:11ت م0003