نواكشوط 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسيشارك الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني اليوم الاثنين في قمة حول الاستثمار في إفريقيا، تستضيفها العاصمة البريطانية لندن.وستبحث القمة التي سيفتتحها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عددًا من القضايا الهامة من بينها التمويل المستدام والبنية التحتية، خطط الاستثمارات المشتركة المستقبلية، التجارة وخاصة الفرص التجارية والاستثمارية بالقارة الأفريقية، فرص النمو، وخطط الطاقة النظيفة بأفريقيا .// انتهى //07:25ت م0007