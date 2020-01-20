عام / سياحة الجوف تنظم ورشة تعريفية بـ "صنع بالسعودية"
الاثنين 1441/5/25 هـ الموافق 2020/01/20 م واس
سكاكا 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس
تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبر البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية " بارع " يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري ورشة عمل تعريفية بمنصة " صنع بالسعودية " المعنية بالتسويق الإلكتروني للأعمال الحرفية .
وتأتي هذه الفعالية بتعاون " السياحة " مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة ببرنامج " تسعة أعشار " , والغرفة التجارية والصناعية بالجوف .
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08:18ت م
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