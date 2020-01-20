سكاكا 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واستنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبر البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية " بارع " يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري ورشة عمل تعريفية بمنصة " صنع بالسعودية " المعنية بالتسويق الإلكتروني للأعمال الحرفية .وتأتي هذه الفعالية بتعاون " السياحة " مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة ببرنامج " تسعة أعشار " , والغرفة التجارية والصناعية بالجوف .// انتهى //08:18ت م0009