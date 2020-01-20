طرابلس 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على مؤتمر برلين الذي انعقد الليلة الماضية، الذي أعلنت فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاتفاق على وضع خريطة طريق سياسية بشأن ليبيا، لافتةً الانتباه إلى أن قادة الدول المعنية بالنزاع أكدوا التزامهم باحترام حظر إرسال الأسلحة، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.وأشارت إلى مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر حول ليبيا في برلين بـ«الكف» عن إرسال مقاتلين سوريين موالين لتركيا إلى طرابلس، وحث القادة على ضرورة التحرك لإيقاف تدفق الميليشيات التي تكون قنبلة لأوروبا.ونوهت صحف الاثنين بإعراب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون من برلين عن استعداد بلاده لاحتضان الحوار بين الأشقاء الليبيين، مؤكدًا رفضها جملةً وتفصيلًا لسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة في ليبيا.ونقلت تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن مؤتمر برلين انتهى بالاتفاق على وثيقة مفصلة لحل الأزمة، مشيرًا إلى أن البيان الختامي دعا إلى حل الأزمة دون تدخُّل خارجي.وتطرقت لتصريحات وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو الذي أكد فيها أن على الليبيين اتخاذ قرار بأنفسهم بشأن مستقبل خالٍ من العنف، داعيًا جميع الأطراف إلى اغتنام وساطة الأمم المتحدة لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية التي تفرقهم.وعرجت صحف ليبيا على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطوينو ‏غوتيريش وتجديد تأكيده رفض الحل العسكري للصراع في ليبيا، معربًا في الوقت ذاته عن قلقه من إغلاق الموانئ النفطية.// انتهى //08:51ت م0010