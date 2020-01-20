نجران 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واستبدأ جامعة نجران غداً استقبال طلبات التسجيل في عدد من برامج الماجستير، ويستمر عشرة أيام.وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور محمد بن مفرح عسيري أن القبول خُصص في برامج الماجستير بالتربية الخاصة في "مسارات صعوبات التعلم، المناهج وطرق التدريس، الحديث وعلومه، الفقه للبنين والبنات، فيما خصصت برامج الرياضيات ورياض الأطفال، واللغة الإنجليزية التطبيقي للبنات فقط، وبرنامج " فيزياء المواد المتقدمة" للبنين فقط.وأشار عسيري إلى أن التسجيل سيكون متاحًا عبر الرابط الإلكتروني: https://edugate.nu.edu.sa، داعيًا المسجلين إلى مراجعة الكليات ومتابعة مواقعها الإلكترونية لمعرفة المرشحين للاختبارات والمقابلات الشخصية، وإنهاء إجراءات القبول المبدئي.// انتهى //09:24ت م0013