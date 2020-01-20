القاهرة 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، اتفاق المشاركين في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية على الالتزام بتجنب التدخل العسكري في ليبيا أو في شؤونها الداخلية، وضرورة مضاعفة الجهود من جانب الأطراف المعنية من أجل وقف الأعمال العدائية بصورة دائمة ووقف إطلاق النار بشكل ثابت.وسلطت الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش مشاركته في مؤتمر برلين أنه لا سبيل لتسوية الأزمة الليبية إلا من خلال حل شامل يتناول جميع أبعاد القضية عبر مسارات واضحة ومحددة سياسية وأمنية واقتصادية.وأشارت إلى مشاركة الرئيس السيسي في أعمال قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، التي تعقد اليوم في لندن بمشاركة 21 رئيس دولة أفريقية.ونوهت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الذي استهدف مسجدا في معسكر تابع للجيش اليمني في مدينة مأرب إلى 83 قتيلا و148 مصابا.وتناولت تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن اللبنانية والمتظاهرين في وسط بيروت، وتكثيف تواجد قوات الجيش في محيط مجلس النواب وعلى مداخل العاصمة اللبنانية وضاحيتها الجنوبية بعد أحداث أمس الأول التي تعد الأعنف منذ بدء المظاهرات في لبنان.وتطرقت صحف القاهرة إلى دعوة وزير الخارجية الأمريكي جورج بومبيو دول العالم إلى تصنيف حزب الله كمجموعة إرهابية، وذلك بعد قيام بريطانيا بإدراج الحزب بشقيه السياسي والعسكري على قائمة الإرهاب.// انتهى //09:58ت م0015