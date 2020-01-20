عام / شؤون المسجد النبوي تطلق حملة " آداب زيارة المسجد النبوي"
الاثنين 1441/5/25 هـ الموافق 2020/01/20 م واس
المدينة المنورة 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس
أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أمس, حملة "آداب زيارة المسجد النبوي" .
وتأتي الحملة ضمن مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة" وتستهدف الزوار والمصلين عبر تثقيفهم بفضل آداب الزيارة والأماكن التي تزار في المدينة المنورة,إضافة إلى آداب زيارة قبر النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - والمخالفات التي تقع عند زيارته, وأهم الأعمال التي يهتم بها الزائر في حال إقامته.
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