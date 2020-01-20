المدينة المنورة 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسأطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أمس, حملة "آداب زيارة المسجد النبوي" .وتأتي الحملة ضمن مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة" وتستهدف الزوار والمصلين عبر تثقيفهم بفضل آداب الزيارة والأماكن التي تزار في المدينة المنورة,إضافة إلى آداب زيارة قبر النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - والمخالفات التي تقع عند زيارته, وأهم الأعمال التي يهتم بها الزائر في حال إقامته.// انتهى //09:59ت م0016