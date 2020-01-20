بيروت 25 جمادي الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتجدد المواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية بوسط بيروت على خلفية تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة في البلاد في حين لم تنجح الاتصالات والمشاورات التي يجريها الرئيس المكلف حسان دياب في الاتفاق على تشكيلة حكومية تحظى بقبول كافة الأطراف.وأشارت إلى تسليم شرطة الاحتلال الإسرائيلي أمس خطيب المسحد الأقصى عكرمة صبري قراراً بإبعاده من المسجد الواقع في القدس الشرقية المحتلة لمدة أسبوع بتهمة التحريض.وتطرقت إلى مقتل خمسة مدنيين أمس أربعة منهم من عائلة واحدة، بغارة روسية استهدفت قرية في شمال غرب سوريا في إطار تصعيد عسكري مستمر على المنطقة منذ أيام.وتحدثت صحف الإثنين عن توصل المشاركون في مؤتمر برلين حول ليبيا أمس إلى اتفاق حول خطة شاملة خاصة بتسوية الأزمة في البلاد تشمل تعزيز الهدنة وتثبيت حظر السلاح وتشكيل آلية لمراقبة وقف إطلاق النار.وأخبرت عن تنديد الرئيس اليمني عبد ربه منصور أمس بالهجوم الذي استهدف مسجداً في محافظة مأرب في شرق اليمن والذي أدى إلى سقوط 83 جنديًا يمينًا معتبرا أنه عملية إرهابية غادرة.ولفتت الانتباه إلى مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس خلال مؤتمر برلين حول ليبيا بالكف عن إرسال مقاتلين سوريين موالين لتركيا إلى طرابلس لتدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.// انتهى //10:04ت م0019