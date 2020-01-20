الحرث 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسيُنظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الحرث في منطقة جازان غداً, ثلاث محاضرات بعنوان "وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر", حيث يلقي الأولى قاسم بن حسين محزري, بجامع قرية الكربوس، فيما يلقي المحاضرة الثانية يحيى بن عبدالله هزازي بجامع قرية المروة، ويلقي الأخيرة أحمد بن محمد هزازي, وذلك بجامع قرية المعدم بالمحافظة.وتأتي المحاضرات ضمن البرامج الدعوية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي.// انتهى //10:17ت م0021