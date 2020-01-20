نجران 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسبدأت جامعة نجران ممثلة في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين أمس، استقبال طلبات شغل الوظائف الأكاديمية الشاغرة على مرتبة "أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد"، التي ترغب في شغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علمياً وعملياً، ويستمر التقديم حتى 1441/6/4هـ.ودعت الجامعة الراغبين والراغبات في التقديم على أيّ من هذه الوظائف الاطلاع على شروط تلك الوظائف عبر البوابة الإلكترونية على موقع الجامعة من خلال الرابط التالي: https://academyjobs.nu.edu.sa.واشترطت الجامعة على الراغبين والراغبات في شغل هذه الوظائف لحملة الدكتوراه أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وتكون شهادة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، وأن يكون تخصص الدكتوراه امتداداً لتخصصي البكالوريوس والماجستير، وتكون جميع الشهادات عن طريق التفرغ التام والانتظام الكامل، إضافةَ إلى شرط ألا يزيد عمر المتقدم عن (40) سنة فيما يخص مرتبة (أستاذ مساعد)، وألا يزيد عن (47) سنة فيما يخص مرتبتي "أستاذ مشارك، وأستاذ"، وأن يكون تقديره العام في البكالوريوس جيد جداً على الأقل، باستثناء تخصص الطب فيقبل تقدير جيد في البكالوريوس في بعض التخصصات حسب الموضح في جدول وظائف كلية الطب.// انتهى //10:18ت م0022