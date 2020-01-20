الخرطوم 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على عثور القوات المشتركة السودانية الليبية أمس على (107) من المهاجرين غير الشرعيين من دولة مجاورة في الصحراء.وأشارت الصحف إلى رصد فصائل المعارضة السورية أمس، محاولات تقدم لجيش النظام السوري وحلفائه على محور تل مصطيف بريف إدلب الشرقي.وعرجت على اتفاق المشاركون في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية على الالتزام باحترام قرار حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة العام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في هذا النزاع.ولفتت الانتباه إلى تظاهر مئات اللبنانيين وسط بيروت احتجاجاً ضد السلطة غداة مواجهات غير مسبوقة، أسفرت عن إصابة نحو 400 شخص بينهم 147 عنصراً أمنياً في أعنف يوم منذ بدء الحركة الاحتجاجية في لبنان الذي يشهد أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية.ونقلت عن دائرة الأوقاف الفلسطينية قولها ، إن 130 يهودياً بينهم 32 مستوطناً من طلاب المعاهد الدينية اليهودية والجامعات الإسرائيلية اقتحموا المسجد الأقصى.// انتهى //10:22ت م0023