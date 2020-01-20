طوكيو 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسارتفعت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى في 15 شهرًا اليوم إثر بيانات قوية للإسكان في الولايات المتحدة وتفاؤل المستثمرين بعد توقيع اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي، مع دعم عروض استحواذ لبعض الشركات قطاعي الإنشاء والآلات.وصعد المؤشر نيكي القياسي الياباني 0.18 في المئة إلى 24083.51 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أكتوبر 2018. وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.5 في المئة إلى 1744.16 نقطة.// انتهى //10:30ت م0024