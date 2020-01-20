عرعر 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسنفذت ‏بلدية شرق عرعر التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية أمس، جولاتها الميدانية على المنشآت التجارية للتأكد من تطبيق لائحة الإجراءات البلدية.‏‏وأسفرت الجولات عن إغلاق 11 محلاً، وإتلاف 12 كيلو غراماً من المواد غير صالحة للاستخدام.‏وأكدت البلدية استمرار الجولات التفتيشية على المحال التجارية كافة, مشددة على ضرورة اهتمام أصحاب المحال والعاملين فيها بتطبيق الأنظمة والتعليمات المعنية بسلامة البيئة والرامية لضمان المحافظة على الصحة العامة.ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون وإبلاغ البلدية في حال ملاحظة المخالفات أو العثور على مواد مشتبه فيها أو منتهية الصلاحية.// انتهى //10:32ت م0025