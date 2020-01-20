داكار 25 جمادى الأولى 1441 هـ 20 يناير 2020 م واستبدأ بالعاصمة السنغالية داكار اليوم أعمال منتدى دولي حول السلامة البحرية، بمشاركة قادة أركان البحرية بالدول المطلة على خليج غينيا، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين في مجال السلامة البحرية.ويهدف المنتدى الذي تستمر أعماله 3 أيام، إلى تعزيز التبادل بين مختلف الفاعلين، من أجل الاستجابة بشكل منسق للتحديات الأمنية في القطاع البحريويأتي تنظيم هذا المنتدى في ظل تزايد عمليات القرصنة في المياه الإقليمية بعدد من دول غرب القارة الإفريقية، خصوصًا الدول المطلة على خليج غينيا.// انتهى //11:08ت م0036