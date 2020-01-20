إسلام آباد 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات رئيس الوزراء عمران خان الذي حذر من أن بلاده لن تقف متفرجة أمام الهجمات المتكررة من جانب الهند عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.واهتمت بتأكيد باكستان العزم على أداء دور إيجابي لتخفيف حدة التوتر في المنطقة ودعم عملية السلام الأفغانية.وعرجت على استدعاء الخارجية الباكستانية القائم بأعمال السفارة الهندية لدى إسلام آباد للاحتجاج على عمليات القصف التي نفذتها القوات الهندية على قرى باكستانية.وسلطت الضوء على تفاقم أزمة نقص إمدادات الدقيق في باكستان ما أدى إلى ارتفاع أسعاره في السوق المحلي.وتطرقت إلى عزم باكستان على الدفاع عن موقفها في الاجتماع المقبل لمجموعة العمل المالية الدولية المقرر عقده في بكين، حيث تسعى باكستان لشطب اسمها من القائمة الرمادية للمجموعة.وأخبرت عن استمرار موجة البرد القارس في باكستان حيث هبطت درجة الحرارة في شمال باكستان إلى 21 درجة مئوية تحت الصفر.أفغانياً أخبرت صحف باكستان عن إصرار الحكومة الأفغانية على إعلان حركة طالبان وقف إطلاق النار قبل بدء محادثات السلام بين الطرفين.وأشارت إلى تأثر عملية التبادل التجاري بين باكستان والهند منذ توتر العلاقات بين البلدين في فبراير الماضي.// انتهى //11:18ت م0038