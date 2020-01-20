وادي الدواسر 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واستبدأ في محافظة وادي الدواسر غداً، فعاليات مهرجان "شتاء وادينا التراثي"، الذي تُنظمه أندية الحي الترفيهية التعليمية بإدارة تعليم المحافظة، بهدف إحياء الموروث الشعبي بين أفراد المجتمع.وأوضح الرئيس التنفيذي لأندية الحي الترفيهية مدير تعليم المحافظة الدكتور أحمد العُمري أن فعاليات المهرجان تُحاكي الحياة بكل تفاصيلها قبل ما يقارب سبعة عقود بمشاركة المُهتمين بالموروث والتراث الشعبي من أبناء محافظة وادي الدواسر، حيث سيمثل المهرجان قيمة وطنية ترسخ العادات والتقاليد في أبناء هذا الجيل، مشيراً إلى أن المهرجان يهدف إلى اثراء الجيل الناشئ بالتراث الشعبي والمهن القديمة التي كانت سائدة في العقود الماضية، والتعريف بالموروث الشعبي للمحافظة.بدوره أفاد المشرف على المهرجان ماجد العباد أن المهرجان الذي يستهدف جميع فئات المجتمع يتضمن مجموعة من البرامج المتنوعة والفعاليات الترفيهية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالموروث الشعبي، إضافةً إلى العروض الشعبية والفلكلورية والأسواق الشعبية، والعادات والتقاليد التراثية، إضافة إلى مسرح تفاعلي ينقل حضارة الماضي بأنشطة وفعاليات هادفة، كما سيتضمن المهرجان زيارات للمتاحف التراثية الخاصة.// انتهى //11:19ت م0040