الجزائر 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتأكيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس في كلمته في المؤتمر الدولي حول ليبيا بالعاصمة الألمانية برلين على وقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي والعودة الى المفاوضات.وأشارت إلى توافق المشاركين في مؤتمر برلين حول ليبيا بتثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل قرار الأمم المتحدة بحظر السلاح.وتحدثت عن مصرع 83 جنديًا يمنيًا في هجوم إرهابي على مسجد في محافظة مأرب، شرقي اليمن.// انتهى //11:20ت م0041