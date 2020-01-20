جدة 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسنظمت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التخطيط والتطوير دورة تدريبية لمنسوبي الشرطة العسكرية بالحرس الملكي، بمشاركة 30 متدرباً بمختلف الرتب العسكرية، وذلك بمقر سجون المنطقة في جدة.وأوضح مدير سجون منطقة مكة المكرمة المكلف العميد دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي, أن هذه الدورة أُعدت انطلاقاً من حرص المديرية العامة للسجون على التعاون مع القطاعات الحكومية والأهلية وتبادل الخبرات في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية التي من شأنها رفع المستوى المعرفي والمهني لدى الملتحقين فيها في مجال مهارات إدارة السجن والتعامل مع النزلاء.وأشار العميد الغامدي إلى أن الدورة ركزت على جوانب عدة أبرزها شؤون النزلاء، ومهارات التفتيش، ومكافحة الممنوعات، وإجراءات التحقيق، والأمن الفكري، وحراسة الوحدات السجنية، وفنون إدارية أمنية، إضافة إلى تطبيق ميداني في إصلاحية جدة.// انتهى //11:21ت م0042