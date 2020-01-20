الدمام 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واستنظم غرفة الشرقية ممثلة بمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد غدٍ؛ محاضرة بعنوان "كيف تصبح رائد أعمال ناجح"، وذلك في مقر فرع الغرفة بمحافظة القطيف.وتتناول المحاضرة محاور عدة أبرزها، صفات روّاد الأعمال الناجحين، وأسس النجاح في مجال ريادة الأعمال، والخطوات الأساسية للروّاد في بداية مشاريعهم، إضافة إلى تقديم مجموعة من النصائح للمبادرين والعازمين على دخول هذا المجال، لضمان النجاح وعدم التعثر.// انتهى //12:03ت م0045