الخرطوم 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، بمقر إقامته بالخرطوم الليلة الماضية،مأدبة عشاء تكريمًا لمعالي رئيس جامعة نايف للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان، ومعالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان اللذين يزوران الخرطوم حاليًا.حضر المأدبة معالي وزير الداخلية بجمهورية السودان الفريق شرطة الطريفى إدريس دفع الله ، ومدير عام الشرطة الفريق أول عادل محمد أحمد وعدد من مديري الجامعات،والشخصيات السودانية.// انتهى //12:11ت م0046