الكويت 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 18ر11 نقطة ليبلغ مستوى 8ر6381 نقطة بنسبة 17ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر160 مليون سهم تمت من خلال 7276 صفقة نقدية بقيمة 3ر42 مليون دينار كويتي (نحو 8ر143 مليون دولار امريكي).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر0 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر4909 نقطة بنسبة 01ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر97 مليون سهم تمت عبر 3284 صفقة نقدية بقيمة سبعة ملايين دينار .وانخفض مؤشر السوق الأول 8ر16 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر7123 نقطة بنسبة 24ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر63 مليون سهم تمت عبر 3992 صفقة بقيمة 3ر35 مليون دينار .// انتهى //13:23ت م0071