أبو عريش 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واستنطلق غداً حملة التبرع بالدم التي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أبو عريش بالتعاون مع مستشفى أبو عريش العام تحت شعار " دمك حياة لغيرك " ، وذلك بمقر المكتب بجامع الحكير بالمحافظة.وتهدف الحملة التي تستمر ثلاثة أيام إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع والمحافظة على الصحة العامة وتعزيز المبادرات الإنسانية، والإسهام في توفير الكميات الكافية من الدَّم في بنوك الدم بمستشفيات المنطقة.وتأتي الحملة في إطار سعي المكتب للمشاركة المجتمعية وإسهام منسوبيه في الأعمال الإنسانية المتمثلة في مساعدة المرضى المحتاجين إلى نقل الدم.// انتهى //13:28ت م0074